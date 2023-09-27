Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену

Никита Пресняков увлекся скалолазанием и катанием на мотоциклеПо информации издания kp.ru, Никита Пресняков, старший внук Аллы Пугачевой, проживающий в США, испытывает ностальгию по выступлениям на сцене.
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