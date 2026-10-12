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Царьград

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Венгрия отказала Украине в военной помощи

Венгрия отказала Украине в военной помощи

Более того, Будапешт не допустит поставок оружия Киеву через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью финской газете Helsingin Sanomat заявил, что Будапешт не намерен оказывать Украине военную поддержку и не допустит транзита оружия через свою территорию.

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