Венгрия отказала Украине в военной помощи

Более того, Будапешт не допустит поставок оружия Киеву через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью финской газете Helsingin Sanomat заявил, что Будапешт не намерен оказывать Украине военную поддержку и не допустит транзита оружия через свою территорию.
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