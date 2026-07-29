В Орловской области спустя 12 лет вновь загнездились ходулочники

В июле 2026 года в Орловской области зафиксировано редкое событие — гнездование ходулочника. Этот кулик с необычной внешностью в наши края залетает крайне редко, а случаи размножения за всю историю наблюдений можно пересчитать по пальцам.
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