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В Орловской области спустя 12 лет вновь загнездились ходулочники

В Орловской области спустя 12 лет вновь загнездились ходулочники

В июле 2026 года в Орловской области зафиксировано редкое событие — гнездование ходулочника. Этот кулик с необычной внешностью в наши края залетает крайне редко, а случаи размножения за всю историю наблюдений можно пересчитать по пальцам.

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