Малофеев призвал наказать всех причастных к преступной схеме с мигрантами в Петербурге После ареста ректора частного Северо-Западного университета Александра Борзова по делу об организации незаконной миграции Константин Малофеев призвал наказать и всех причастных к этой преступной схеме.
"Зачем нам кормить их опять"
Комментарии
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Ирина52
Пока в России капитализм - ради денег власть имущие будут идти на всё. Их даже тюрьма не остановит: и там откупятся...
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8 час.
Андрей Павлов
"Либо народ решает проблему с властью - выгонит ссанными тряпками недееспособных, тупых и продажных и берет вожжи в свои руки," Ага, счазз. Как только народ попытался решить проблему (не помню город), тем более с властью, тут же понабежали ОМОН, СК и полицаи, и начали заниматься не убийцами таксистки (глухонемой цыганенок, естественно, почему и не слепоглухонемой, мол не видел, куда ножом машет), а поджигателями цыганской собственности. До этого на все обращения народа в эту самую власть реакции не было. Это пример того, как власть, причем до самого верха, позволит народу решать проблему. Вот дяде Туралу проблему решить раз плюнуть. А народ знай свое место. Твое дело - содержать власть, ну и конечно дядю Турала, ее опору.
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8 час.
Андрей Павлов
"Малофеев уверен, что в этом деле наказание должны понести не только непосредственно организаторы этой схемы, но и те, кто покупал гражданство, то есть сами мигранты." Малофеев, раз миллиардер значит далеко не дурак и прекрасно понимает, что схема такого воровства должна быть пирамидальной. Спереть миллион-другой можно и на низовом уровне, но десятки- сотни миллиардов... Здесь как в шахматах, действует схема - спасти ключевую фигуру, то есть Ферзя. Для начала сдают пешек (Борзов), не поможет - пойдут в расход фигуры слоны там, кони (например, Беглов), а выше уже Ферзь, которым Король жертвовать не хочет. Например, Шойгу Путину ценен, поэтому пожертвовали ближайшими фигурами. Ферзь остался на доске. То же будет и с Питером.
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7 час.
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