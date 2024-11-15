"Зачем нам кормить их опять"

Ирина52 Пока в России капитализм - ради денег власть имущие будут идти на всё. Их даже тюрьма не остановит: и там откупятся...

Андрей Павлов "Либо народ решает проблему с властью - выгонит ссанными тряпками недееспособных, тупых и продажных и берет вожжи в свои руки," Ага, счазз. Как только народ попытался решить проблему (не помню город), тем более с властью, тут же понабежали ОМОН, СК и полицаи, и начали заниматься не убийцами таксистки (глухонемой цыганенок, естественно, почему и не слепоглухонемой, мол не видел, куда ножом машет), а поджигателями цыганской собственности. До этого на все обращения народа в эту самую власть реакции не было. Это пример того, как власть, причем до самого верха, позволит народу решать проблему. Вот дяде Туралу проблему решить раз плюнуть. А народ знай свое место. Твое дело - содержать власть, ну и конечно дядю Турала, ее опору.