Бастрыкин поручил проверить сообщения о пневмонии детях в каменском лагере

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Константину Мирошниченко организовать проверку по сообщениям о заболевании детей пневмонией в лагере «Красная горка» в Каменск-Уральском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии