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Бастрыкин поручил проверить сообщения о пневмонии детях в каменском лагере

Бастрыкин поручил проверить сообщения о пневмонии детях в каменском лагере

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Константину Мирошниченко организовать проверку по сообщениям о заболевании детей пневмонией в лагере «Красная горка» в Каменск-Уральском.

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