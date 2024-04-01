Родня виновных в ЧП поняла: отсидеться не дадут никому — ни в России, ни в Таджикистане. О самих стрелявших выясняются такие подробности, что вопрос возникает только один: как их пустили в нашу страну? К родственникам подозреваемого в стрельбе в "Крокус Сити Холле" постучались 23 марта, в тот же день, когда задержали четверых нападавших.
Махбуба рыдает по России: за что депортировали сестру нападавшего на "Крокус"
Комментарии
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S
Sergei
Надо проверять и сажать всех причастных (ни смотря ни на какие звания, должности) к выдаче гражданства таких мигрантов.
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6 час.
МБ
Марина Биченова
Отлично устроились правительства этих государств! Вытолкали всех ненужных граждан как на мусорку в Россию, и теперь голова болит у нас, а им гешефт.
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14 мин.
Денис Зарюгин
Посмотрите ролик организации "Северный человек" на ютубе, там в селе Тополево, Хабаровского края мигранты из Средней Азии пытались украсть 12 летнего мальчика, запихнуть в багажник автомобиля. Оказывается путинские "ценные специалисты" в России не только грабят, убивают, насилуют и торгуют наркотиками, но ещё и детей воруют. Спасибо Владимир Владимирович за счастливое детство наших детей!!!!
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5 мин.
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