Moldovagaz начала поставлять газ в приднестровский регион

Moldovagaz начала 1 февраля поставлять газ в приднестровский регион. По словам исполняющег обязанности директора компании Вадим Чебан, поставки начались в 08:30 утра, а объемы, закачиваемые в трубопроводную систему Левобережья, достаточны «для поддержания давления».
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