Moldovagaz начала поставлять газ в приднестровский регион

Moldovagaz начала 1 февраля поставлять газ в приднестровский регион. По словам исполняющег обязанности директора компании Вадим Чебан, поставки начались в 08:30 утра, а объемы, закачиваемые в трубопроводную систему Левобережья, достаточны «для поддержания давления».