Япония опровергла данные о подозрениях в адрес российского судна "Амур"

Информация о том, что в адрес российского судна "Амур" после столкновения с японской шхуной в Охотском море могут быть выдвинуты подозрения, не соответствует действительности, сообщила представитель береговой охраны Японии в беседе с РИА "Новости".
Информация о том, что в адрес российского судна "Амур" после столкновения с японской шхуной в Охотском море могут быть выдвинуты подозрения, не соответствует действительности, сообщила представитель береговой охраны Японии в беседе с РИА "Новости".
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