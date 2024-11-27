Defense News: решения Байдена по Украине ухудшат положение ВСУ

Недавние решения администрации Джо Байдена, включая разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории, поставки противопехотных мин и направление подрядчиков Пентагона на Украину для обслуживания техники, могут усугубить ситуацию на передовой вместо того, чтобы улучшить положение Вооружённых сил Украины, пишет Defense News.
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