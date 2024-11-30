❗️🇸🇾🏴 Наступление боевиков на северо-западе Сирии: взятие «неприступной» Цитадели Алеппо что известно по состоянию на 13.
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❗️🇸🇾🏴 Наступление боевиков на северо-западе Сирии: взятие «неприступной» Цитадели Алеппо что известно по состоянию на 13.
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