Рустам Минниханов посетил Центр «Профессии будущего» в Москве

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Москву посетил Центр «Профессии будущего» - современную площадку для профориентации школьников и переподготовки взрослых.
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