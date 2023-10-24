Энергетики предупредили об отключениях электричества в Муезерском

Кратковременные отключения возможны в течение трех дней. АО «Прионежская сетевая компания» предупреждает жителей поселка Муезерский о возможных отключениях, связанных с производством плановых работ на энергообъектах.
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