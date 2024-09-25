Хэтчбеку BMW 1 серии добавили новых версий и спорт-пакет

С ноября 2024 года в линейке модели появятся исполнения с обозначениями 116 и 123 xDrive, а для топового M135 xDrive станет доступен опциональный пакет M Technology, в состав которого включили несколько упрочненных и облегченных компонентов подвески, а также усилители кузова.
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