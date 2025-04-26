В СК займутся расследованием преступлений ВСУ против мирных жителей в Дзержинске

Следственный комитет России расследует обстоятельства ранения двух мирных жителей Дзержинска городского округа Горловка в результате преступных действий украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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