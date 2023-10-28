Внук Михаила Шолохова рассказал о влиянии писателя на свою жизнь

День бабушек и дедушек отмечают в мире 28 октября, в субботу. В преддверье праздника первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов рассказал о своем дедушке, русском писателе Михаиле Шолохове.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии