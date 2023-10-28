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Внук Михаила Шолохова рассказал о влиянии писателя на свою жизнь

Внук Михаила Шолохова рассказал о влиянии писателя на свою жизнь

День бабушек и дедушек отмечают в мире 28 октября, в субботу. В преддверье праздника первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов рассказал о своем дедушке, русском писателе Михаиле Шолохове.

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