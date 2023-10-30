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Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане

Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане

Политнавигатор Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в воскресенье вечером после того, как администрируемые из Украины Telegram-каналы вбросили ложные данные о прибытии в Дагестан рейсов с беженцами – гражданами Израиля.

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