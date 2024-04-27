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Блогер «Голос Мордора»: Европа превратит украинцев в «пушечное мясо» своих армий

Блогер «Голос Мордора»: Европа превратит украинцев в «пушечное мясо» своих армий

Сбежавшие в Европу украинцы расстроились из-за нового закона о мобилизации, опасаясь, что их могут вернуть на родину, но даже не подозревают о том, что европейцы могут их использовать в качестве «пушечного мяса» в войнах НАТО.

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