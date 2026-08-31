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Царьград

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The Daily Star: туристку избили в парке Бангладеш 29 августа

The Daily Star: туристку избили в парке Бангладеш 29 августа

Туристка в сафари-парке Газипур, Бангладеш, 29 августа стала жертвой нападения. Сальма Мостари обвинила сотрудников парка в избиении и краже, когда они остановили автобус.

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