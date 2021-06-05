В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятие по популяризации госуслуг в электронном виде

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кошкинскому району лейтенант полиции Александр Шабалов и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ренат Халимов рассказали будущим водителям о преимуществах портала государственных услуг, удобстве пользования им и порядке получения госуслуг по линии МВД в электронном виде.