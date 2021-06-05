В Самарской области полицейские и общественники провели мероприятие по популяризации госуслуг в электронном виде

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Кошкинскому району лейтенант полиции Александр Шабалов и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ренат Халимов рассказали будущим водителям о преимуществах портала государственных услуг, удобстве пользования им и порядке получения госуслуг по линии МВД в электронном виде.
Популярные статьи
- В Филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся выпуск офицеров и прапорщиков
- На полигонах в Калининградской области завершился этап боевого слаживания подразделений армейского корпуса
- В учебном центре «Можайск» 12 Главного управления Минобороны России завершился всеармейский конкурс на лучшее подразделение доставки боеприпасов «Специальный маршрут»
Свежие комментарии