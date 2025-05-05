«Не рабы»: в киевском ТЦК пойманных мужчин содержат прикованными к трубам

В сети опубликованы фотографии, на которых запечатлены современные украинские реалии. В частности, на фото можно увидеть условия содержания потенциальных новобранцев ВСУ, отловленных на улицах сотрудниками одного из украинских ТЦК (военкомата).
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