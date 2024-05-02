Готовьтесь! Скачок цен на ЖКХ уже в июле: размер повышения до 15%

Размер повышения будет варьироваться от 4% до 15%, в зависимости от региона страны. Самый минимальный процент индексации установлен для Республики Хакасия, в то время как самый высокий - для Забайкальского края.
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