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Ученики десяти школ Выборгского района оказались на улице после анонимного звонка

Ученики десяти школ Выборгского района оказались на улице после анонимного звонка

Десять школ Выборгского района Петербурга эвакуировали. Причиной могли стать анонимные звонки о минировании.

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