Global Look Press/President Of Russia/Keystone Press Agency Россия пока не полностью достигла целей специальной военной операции из-за действующих на Украине неонацистских движений, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин.
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