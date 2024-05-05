Для российской космонавтики, 11 апреля 2024 года, безусловно стало эпохальным событием - с космодрома Восточный впервые взяла старт российская ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" разработанная современными русскими инженерами-конструкторами.
Байконур всё. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота
Комментарии
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valentina sergeeva
И что, опять оставили Казахстану в подарочек? А потом США туда припрутся... к нам под бочок.
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13 час.
Николай Арзамасцев
Извините, я не знал, что Сергей К, в мою беседу с которым Вы влезли, это Ваш муж!
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13 час.
Юрий Селиванов
Немного поправлю, - не отнять байконур, а возвратить все земли, которые передала во временное пользование когда то советская власть. Их родная земля, узкая полоска между речками Амударья и Сырдарья! Погодите, дайте время!
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2 час.
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