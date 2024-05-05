Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Действительно.Зеленский объявле...
  • Регина Толстоброва
    Франция, германия и Польша самые агрессивные страны.Отправка французс...
  • Алексей Куницын
    На сегодняшний день иностранцы уже понесли первые потери в количестве 7 человек. Видимо, президенту Франции очень хоч...Отправка французс...

Байконур всё. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота

Байконур всё. Россия покидает космодром, а у Казахстана появляется новое пастбище для скота

Для российской космонавтики, 11 апреля 2024 года, безусловно стало эпохальным событием - с космодрома Восточный впервые взяла старт российская ракета-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" разработанная современными русскими инженерами-конструкторами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
valentina sergeeva
И что, опять оставили Казахстану в подарочек? А потом США туда припрутся... к нам под бочок.
Ответить
13 час.
Николай Арзамасцев
Извините, я не знал, что Сергей К, в мою беседу с которым Вы влезли, это Ваш муж!
Ответить
13 час.
Юрий Селиванов
Немного поправлю, - не отнять байконур, а возвратить все земли, которые передала во временное пользование когда то советская власть. Их родная земля, узкая полоска между речками Амударья и Сырдарья! Погодите, дайте время!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх