Руководство США ждёт Зеленского с повинной

Давление США на т.н. Украину: меры на полшишечки. Члены действующей американской администрации продолжают делать громкие заявления, следуя уже не только предвыборной риторике команды Трампа, но и недавней скандальной встречи в Белом Доме.
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