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Донецкая группа новостей

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В Ханженково (Макеевка) ГУП ДНР «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» на подьездах домов

В Ханженково (Макеевка) ГУП ДНР «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» на подьездах домов развесило списки должников с долгами аж в 6-7 копеек! Донецкая группа новостей.

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