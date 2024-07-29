СМИ: США предостерегли Израиль от ударов по объектам «Хезболлах» в Бейруте

Политика как она есть

Вашингтонская администрация после ракетного удара по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах 27 июля предупредила Израиль, что его атаки по объектам шиитского движения «Хезболлах» в Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля.