СМИ: США предостерегли Израиль от ударов по объектам «Хезболлах» в Бейруте

Вашингтонская администрация после ракетного удара по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах 27 июля предупредила Израиль, что его атаки по объектам шиитского движения «Хезболлах» в Бейруте могут привести к выходу ситуации из-под контроля.
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