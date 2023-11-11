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Перехвачены БПЛА над Московской и Смоленской областями. Что известно

Перехвачены БПЛА над Московской и Смоленской областями. Что известно

Два украинских беспилотника сбиты над столичным регионом, сообщило Минобороны России. Целью одного из беспилотников могло быть Конструкторское бюро машиностроения (КБМ) в Коломне, которое специализируется на военной технике.

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