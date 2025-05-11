ВСУ остро отреагировали на красные флаги на памятниках в Купянском районе

Красные флаги, вывешенные на памятниках Харьковской области в честь Дня Победы, стали объектом атак украинских дронов, заявил глава российской администрации Купянского района Александр Капленко 11 мая, сообщает РИА Новости.
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