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Наука и Техника

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Способность «Без штрафа в рукопашном бою»: кому из стрелков она действительно нужна

Способность «Без штрафа в рукопашном бою»: кому из стрелков она действительно нужна

Когда я впервые задумался о том, как устроена механика стрелковых отрядов в Heroes of Might and Magic III, меня не покидало ощущение, что разработчики подошли к распределению способностей не совсем логично.

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