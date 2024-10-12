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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казан аэропорты эшенә вакытлыча чикләүләр кертелде

Казан аэропорты самолетлар кабул итү һәм чыгару өчен вакытлыча ябык, дип хәбәр итә Росавиация. Гражданнар һава суднолары очышларының иминлеген тәэмин итү өчен 8:40 сәгатьтән Казан өстеннән очу чикләнелде.

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