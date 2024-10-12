Казан аэропорты эшенә вакытлыча чикләүләр кертелде

Казан аэропорты самолетлар кабул итү һәм чыгару өчен вакытлыча ябык, дип хәбәр итә Росавиация. Гражданнар һава суднолары очышларының иминлеген тәэмин итү өчен 8:40 сәгатьтән Казан өстеннән очу чикләнелде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии