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Число банкротств предприятий в Германии достигло максимума с 2013 года

Число банкротств предприятий в Германии достигло максимума с 2013 года

В Германии в первом полугодии текущего года почти 13 тысяч предприятий подали заявления о банкротстве.

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