Двое пермяков осуждены на 10 и 11 лет колонии за поджог военкомата и госизмену

В ФСБ заявили, что бросившие бутылки с зажигательной смесью в военкомат в Кировском районе Перми, а также шпионившие для иностранной спецслужбы пермяки были осуждены на десять и 11 лет колонии строгого режима.
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