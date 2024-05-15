Лесозаготовители ожидают скорейшего принятия изменений в Лесной кодекс России, касающихся эксплуатации лесных дорог

Об этом в ходе круглого стола на тему «Актуальные проблемы предпринимательства в лесной отрасли», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщил эксперт комитета «Деловой России» по лесу и устойчивому развитию, главный инженер ООО «ЗемЛесПроект» Дмитрий Трофимов.