Лесозаготовители ожидают скорейшего принятия изменений в Лесной кодекс России, касающихся эксплуатации лесных дорог

Об этом в ходе круглого стола на тему «Актуальные проблемы предпринимательства в лесной отрасли», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщил эксперт комитета «Деловой России» по лесу и устойчивому развитию, главный инженер ООО «ЗемЛесПроект» Дмитрий Трофимов.
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