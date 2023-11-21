ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элина Морозова
    Статьи точно не читаешь.Где мой секс без ...
  • Майя Maja
    Тут еще один вопрос возникает... Многие читают, перечитывают....но в голове у них не укладывается ни-че-го.Как понять, что ч...
  • Майя Maja
    Да шо ты?!))) Сыновья оказывается матерей не имеют право любить и уважать?! Или по твоему мнению сыновья только облад...Ради выгоды я скр...

Как понять, что человек принадлежит к низшему классу общества: цитата В.Пелевина

Как понять, что человек принадлежит к низшему классу общества: цитата В.Пелевина

На первый-второй рассчитайсь! Богатые направо, бедные налево. Умные шаг вперед, глупые - назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Что-то в этой статье есть. Внучка-студентка часто приезжает  на выходные  ко мне в друзьями. Я заметил, с каким удивлением они смотрят на полки с тысячами книг, а один даже нисколько не смущаясь спросил :&quot;А зачем вам всё это?&quot;. И это был студент 4-го курса ! Больше его в компаниях не видел. Видимо, внучка, привыкшая читать запоем, объяснила ему, каким идиотом он себя показал.
Ответить
19 час.
Майя Maja
Тут еще один вопрос возникает... Многие читают, перечитывают....но в голове у них не укладывается ни-че-го.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх