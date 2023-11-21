Как понять, что человек принадлежит к низшему классу общества: цитата В.Пелевина

tsan tsan

Что-то в этой статье есть. Внучка-студентка часто приезжает на выходные ко мне в друзьями. Я заметил, с каким удивлением они смотрят на полки с тысячами книг, а один даже нисколько не смущаясь спросил :"А зачем вам всё это?". И это был студент 4-го курса ! Больше его в компаниях не видел. Видимо, внучка, привыкшая читать запоем, объяснила ему, каким идиотом он себя показал.