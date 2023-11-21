На первый-второй рассчитайсь! Богатые направо, бедные налево. Умные шаг вперед, глупые - назад.
Как понять, что человек принадлежит к низшему классу общества: цитата В.Пелевина
Комментарии
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tsan tsan
Что-то в этой статье есть. Внучка-студентка часто приезжает на выходные ко мне в друзьями. Я заметил, с каким удивлением они смотрят на полки с тысячами книг, а один даже нисколько не смущаясь спросил :"А зачем вам всё это?". И это был студент 4-го курса ! Больше его в компаниях не видел. Видимо, внучка, привыкшая читать запоем, объяснила ему, каким идиотом он себя показал.
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19 час.
Майя Maja
Тут еще один вопрос возникает... Многие читают, перечитывают....но в голове у них не укладывается ни-че-го.
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4 час.
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