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Депутаты Госдумы вновь предлагают увеличить размер пенсии за стаж более 30 лет

Депутаты Госдумы вновь предлагают увеличить размер пенсии за стаж более 30 лет

Депутаты Государственной думы от ЛДПР после отклонения коллегами проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, намерены продолжать продвигать свой проект.

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