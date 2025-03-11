Депутаты Госдумы вновь предлагают увеличить размер пенсии за стаж более 30 лет

Депутаты Государственной думы от ЛДПР после отклонения коллегами проекта о введении доплаты к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет, намерены продолжать продвигать свой проект.
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