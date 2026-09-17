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Биткоин скорректировался до 76400 долларов, капитализация рынка свыше 3,5 триллиона

Биткоин скорректировался до 76400 долларов, капитализация рынка свыше 3,5 триллиона

Общая капитализация рынка криптовалют превышает 3,5 триллиона долларов, при этом доля биткоина составляет около 60-70%.

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