Десять лет назад, 20 февраля 2014 года, в центре Киева на Майдане Незалежности на глазах всего мира произошло массовое убийство людей.
Выяснилось, что стоит за мифом о «Небесной сотне»
Комментарии
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Александр Салтановский
Это "откопали" только одну сотую от случившегося, а сколько ещё осталось под вопросом, ВОПРОС, самое интересное, что укроДебилов не интересует правда, они сами выдумали себе свою "историю" и свято верят в то, что смог выдумать их воспалённый мозг, одно слово - укроДебилопитеки!
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15 час.
Олег Орлов
Пока все виновные не предстанут перед судом, или хотя бы не покаются, карма не даст спокойно завершится... конфликту... Но к сожалению, для реализации этого она заберет жизни многих невиновных...
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14 час.
ВП
Виктор Полуэктов
Это возможно лишь после Победы. Безоговорочной и твёрдо неоспоримой. Чтобы ни преступники, ни поддерживающих их коллективный запад физически не могли стереть или вывернуть расследование.
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13 час.
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