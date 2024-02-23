Выяснилось, что стоит за мифом о «Небесной сотне»

Александр Салтановский Это "откопали" только одну сотую от случившегося, а сколько ещё осталось под вопросом, ВОПРОС, самое интересное, что укроДебилов не интересует правда, они сами выдумали себе свою "историю" и свято верят в то, что смог выдумать их воспалённый мозг, одно слово - укроДебилопитеки!

Олег Орлов Пока все виновные не предстанут перед судом, или хотя бы не покаются, карма не даст спокойно завершится... конфликту... Но к сожалению, для реализации этого она заберет жизни многих невиновных...