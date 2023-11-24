Чжао Лэцзи встретился с президентом Уругвая

Пекин, 23 ноября /Синьхуа/ -- Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи в четверг в Пекине встретился с президентом Уругвая Луисом Альберто Лакалье Поу, призвав к расширению обменов между законодательными органами двух стран.