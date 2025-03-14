Слепаков пытался обжаловать сумму штрафа за нарушение правил иноагента

Адвокаты кмика считают наказание чрезмерно суровым Комик и музыкант Семен Слепаков, признанный в России иностранным агентом, обжаловал штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный Таганским судом Москвы за нарушение правил деятельности иноагента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии