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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Первой “Готике” исполняется 24 года, и авторы ремейка игры поделились прогре...

Первой “Готике” исполняется 24 года, и авторы ремейка игры поделились прогре...

Первой “Готике” исполняется 24 года, и авторы ремейка игры поделились прогрессом разработкиВ день исполняется 24 года с момента выхода первой Gothic – культовой ролевой игры, которая заложила основы жанра открытых миров и нелинейного повествования.

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