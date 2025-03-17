Первой “Готике” исполняется 24 года, и авторы ремейка игры поделились прогре...

Первой “Готике” исполняется 24 года, и авторы ремейка игры поделились прогрессом разработкиВ день исполняется 24 года с момента выхода первой Gothic – культовой ролевой игры, которая заложила основы жанра открытых миров и нелинейного повествования.
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