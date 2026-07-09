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Царьград

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Нижегородцы обогнали Сибирь по просмотру онлайн-кино

Нижегородцы обогнали Сибирь по просмотру онлайн-кино

Нижегородская область вошла в десятку регионов, демонстрирующих наибольший интерес к просмотру онлайн-кино, опередив по этому показателю Красноярский край, Новосибирскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

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