Нижегородцы обогнали Сибирь по просмотру онлайн-кино

Нижегородская область вошла в десятку регионов, демонстрирующих наибольший интерес к просмотру онлайн-кино, опередив по этому показателю Красноярский край, Новосибирскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.
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