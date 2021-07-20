Коронавирус в РК: За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев

За прошедшие сутки зарегистрировано 4889 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в городе Нур-Султан — 1282, в городе Алматы — 629, в городе Шымкент — 388, в Акмолинской области — 180, в Актюбинской области — 88, в Алматинской области — 147, в Атырауской области — 291, в ВКО — 95, в Жамбылской области — 116, в ЗКО — 108, в Карагандинской области — 690, в Костанайской области — 133, в Кызылординской области — 120, в Мангистауской области — 189, в Павлодарской области — 179, в СКО — 94, в Туркестанской области — 160.