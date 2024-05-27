Удастся ли оппозиции сменить власть в Армении: Затулин озвучил своё честное мнение

Русский депутат оценил перспективы смены власти в республике, где уже продолжительное время проходят акции протестаСторонники движения "Тавуш во имя родины" не собираются отступать от своей цели — отставки премьера Никола Пашиняна.
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