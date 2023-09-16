«Сойти с ума от горя»: Полиция задержала стюардессу, танцующую босиком на улице и бегающую по машинам. Женщина узнала, что муж погиб на СВО (видео)

Страшное горе у девочки.Сил и здоровья поправить моя хорошая!.Видимо ещё утром узнала,а надо было нам всем улыбаться и успокоить, воду разносить,все делала на автомате,а потом срфв!! Горе какое!

Светлана Ефименко

этот подонок, который звонил нет ни сочувствия ни жалости, что творит, а самое главное НЕ БОИТСЯ БОЖЬЕЙ КАРЫ! И ТО ЧТО МОГЛИ ДЕТИ ОСТАТЬСЯ СИРОТАМИ! ЖАЛЬ ЧТО НЕТ ДЛЯ ТАКИХ "умников" статьи, а так бы посадить лет 10 с отпетыми уголовниками и пусть шутит с ними сколько бы он прожил с ними? к сожилению таких "шутников" стало много!