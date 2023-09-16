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«Сойти с ума от горя»: Полиция задержала стюардессу, танцующую босиком на улице и бегающую по машинам. Женщина узнала, что муж погиб на СВО (видео)

«Сойти с ума от горя»: Полиция задержала стюардессу, танцующую босиком на улице и бегающую по машинам. Женщина узнала, что муж погиб на СВО (видео)

Каждый человек переживает горе по своему: кто-то впадает в ступор, кто-то бьётся в истерике, а кто-то просто сходит с ума.

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Комментарии
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OB
Olga Basanova
Страшное горе у девочки.Сил и здоровья поправить моя хорошая!.Видимо ещё утром узнала,а надо было нам всем улыбаться и успокоить, воду разносить,все делала на автомате,а потом срфв!! Горе какое!
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13 час.
ТМ
Тамара Мадич
Что за люди...? Самые мерзкие те, которые отбросив человеческое сочувствие, стараются запечатлеть увиденное на свой тлф.
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13 час.
Светлана Ефименко
этот подонок, который  звонил нет ни сочувствия ни жалости, что творит, а самое главное НЕ БОИТСЯ БОЖЬЕЙ КАРЫ! И ТО ЧТО МОГЛИ  ДЕТИ ОСТАТЬСЯ СИРОТАМИ! ЖАЛЬ ЧТО НЕТ ДЛЯ ТАКИХ &quot;умников&quot; статьи, а так бы посадить лет 10 с отпетыми уголовниками и пусть шутит с ними сколько бы он прожил с ними? к сожилению таких &quot;шутников&quot; стало много!
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12 час.

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