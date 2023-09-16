«Сойти с ума от горя»: Полиция задержала стюардессу, танцующую босиком на улице и бегающую по машинам. Женщина узнала, что муж погиб на СВО (видео)
Каждый человек переживает горе по своему: кто-то впадает в ступор, кто-то бьётся в истерике, а кто-то просто сходит с ума.
Комментарии
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Страшное горе у девочки.Сил и здоровья поправить моя хорошая!.Видимо ещё утром узнала,а надо было нам всем улыбаться и успокоить, воду разносить,все делала на автомате,а потом срфв!! Горе какое!
Что за люди...? Самые мерзкие те, которые отбросив человеческое сочувствие, стараются запечатлеть увиденное на свой тлф.
этот подонок, который звонил нет ни сочувствия ни жалости, что творит, а самое главное НЕ БОИТСЯ БОЖЬЕЙ КАРЫ! И ТО ЧТО МОГЛИ ДЕТИ ОСТАТЬСЯ СИРОТАМИ! ЖАЛЬ ЧТО НЕТ ДЛЯ ТАКИХ "умников" статьи, а так бы посадить лет 10 с отпетыми уголовниками и пусть шутит с ними сколько бы он прожил с ними? к сожилению таких "шутников" стало много!
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