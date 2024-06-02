Минобороны КНР: перспектива мирного воссоединения с Тайванем подрывается извне

Перспектива мирного воссоединения Китайской Народной Республики с Тайванем подрывается извне. На это, выступая на международном форуме по безопасности «Диалог Шангри-ла» в Сингапуре, указал руководитель министерства обороны КНР Дун Цзюнь, информирует ТАСС.