"Получу гражданство и убью!": Почему суды прощают мигрантам то, за что остальные сидят по полной

Приговоры по делам мигрантов и "новых граждан" как под копирку гуманные. Там, где прокурор требует максимально жёсткого наказания, суды проявляют удивительную мягкость: хулиганов, мошенников и даже убийц выпускают на свободу, хотя по новым законам даже за лёгкую провинность положена депортация.
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Это всё капитализм... Деньги рулят.
В УПК РФ теперь уже жизненно необходимо внести попраку признающую отсутствие гражданства РФ отягчающим обстоятельством любого преступления, с добавлением к сроку по основной статье 5-10 лет к наказанию, в зависимости от тяжести основного преступления.
Для лиц без гражданства никаких смягчающих вину обстоятельств быть не должно и не может!
И изменения в АПК РФ. Приобретённое гражданство, при совершении административно-уголовного преступления любого уровня, автоматически аннулируется в 24 часа в административном порядке при возбуждении дела! Так что в СИЗО поступает уже нелегал-мигрант!
Задача судов, правоохранительных органов должны быть сформулированы предельно конкретно - защита коренного населения РФ в первую очередь, и остальных проживающих на территории РФ в соответствии с законодательством РФ.
Все эти иноземные уроды должны бояться косо посмотреть в сторону россиянина!
Иначе в судах и чиновничьих коридорах пловом и салатом, из "зелени" в толстых конвертах, вонять не перестанет!
Судьи все повязаны и прикрывают друг друга... Взятки для нас, а для них... новая квартира, отдых в Италии... Просто очень выгодная работа... Там такой азарт как на рыбалке каждый день...
Потому что в судах пловом уже не просто пахнет, там им воняет!
А судьи кто ? Взгляните на состав суда...
Мочить ТЕРРОРИСТОВ!!! А мы все жалеем!