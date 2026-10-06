Тбилисские ориентиры

Генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что Грузия стремится к дружественным и партнерским связам с Евросоюзом, но без давления в вопросе политики в отношении России Фото: Sputnik / Stringer По его словам, отношения с грузинским государством должны строиться на правде и справедливости: никто не вправе смотреть на Грузию свысока или злиться из-за того, что страна не присоединилась к европейским санкциям и не открыла «второй фронт» против России.