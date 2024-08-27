В Госдуме предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

Минимальный размер оплаты труда в России могут увеличить до 30 тысяч рублей в месяц. Такое предложение озвучил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
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