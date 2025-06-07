Брусиловский прорыв: легендарная операция, изменившая ход Первой мировой войны

К 109-летию легендарной операции, изменившей ход Первой мировой войны. 3 июня 1916 года началась операция, вошедшая в мировую военную историю как Брусиловский прорыв – наступление русских войск Юго-Западного фронта под командованием генерала Алексея Брусилова.
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